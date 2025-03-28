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Все вагоны на «красной» ветке метро Петербурга обновят до конца года

Всего метрополитен получит 15 новых составов (120 вагонов) модели «Балтиец». При этом модернизация подвижного состава также затронет «Фрунзенско-Приморскую» («фиолетовую») линию (туда направят один состав), а еще пять поступят для работы на новой «коричневой» ветке.

IgorMarch / Shutterstock.com

«До конца года полностью заменим на "красной" ветке все старые вагоны, тут будут ходить только "Балтийцы", наши новые поезда с асинхронным тяговым приводом», — указал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он также отметил, что до 2030 года планируют обновить до 50% всего подвижного состава петербургской подземки. На самое крупное за 30 лет обновление поездов метро в Петербурге выделили 97 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

Сборка подвижных составов «Балтиец» ведут в Петербурге на «Октябрьском заводе». Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» (куда входит также «Октябрьский завод») Кирилл Липа добавил, что сейчас готовят новую версию состава «Балтиец» с обновленным интерьером и экстерьером. Для каждой линии метро планируется свой цвет вагонов.

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