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Транспорт

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По «коричневой» ветке метро в Петербурге прошел первый технический поезд

По тоннелю новой Красносельско-Калининской линии проехал первый состав. Кадрами поделилась пресс-служба «Метростроя Северной столицы».

«Состоящий из нескольких мотовозов и платформ хозяйственный поезд преодолел путь от «Нарвской» до «Юго-Западной», миновав «Путиловскую», и доставил необходимое метростроителям трансформаторное оборудование», — отмечается в сообщении.

Суммарно на перспективной Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге планируется построить 18 станций, половина из которых будут пересадочными.

Ранее мы писали о том, что участок линии метро от «Путиловской» до «Каретной» получил разрешение. Положительное заключение относится к комплексу работ по организации строительства этой части подземки.

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