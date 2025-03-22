Участок линии метро от «Путиловской» до «Каретной» получил разрешение

Сейчас на строительстве идет лишь тестовая проходка двумя щитами, в течение года к ним должны присоединиться еще два. Сооружение двух тоннелей будет идти с обеих сторон. Об этом пишет «Фонтанка».

Проектирование ведет «Метрогипротранс», один из двух традиционных подрядчиков в Петербурге.

Ранее мы писали о том, что на строительство «коричневой» ветки метро выделят 2,25 млрд рублей из федерального бюджета. Эти деньги планируют направить на строительно-монтажные работы для пересадочного узла на участке от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до станции «Путиловская».