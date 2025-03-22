18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Участок линии метро от «Путиловской» до «Каретной» получил разрешение

Положительное заключение относится к комплексу работ по организации строительства этой части подземки.

Urri / Shutterstock.com

Сейчас на строительстве идет лишь тестовая проходка двумя щитами, в течение года к ним должны присоединиться еще два. Сооружение двух тоннелей будет идти с обеих сторон. Об этом пишет «Фонтанка».

Проектирование ведет «Метрогипротранс», один из двух традиционных подрядчиков в Петербурге.

Ранее мы писали о том, что на строительство «коричневой» ветки метро выделят 2,25 млрд рублей из федерального бюджета. Эти деньги планируют направить на строительно-монтажные работы для пересадочного узла на участке от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до станции «Путиловская».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: