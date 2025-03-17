На строительство «коричневой» ветки метро выделят 2,25 млрд рублей из федерального бюджета

«Речь про финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, одобренных в 2021–2024 годах», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по финансам Петербурга.

Пересадочный узел станционного комплекса «Путиловская» будут строить на участке от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» в рамках Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» («Каретная»). Тут также планируют запроектировать электродепо «Красносельское».