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Строители завершают монтаж фасада станции метро «Юго-Западная»

Специалисты уже завершают работы по монтажу вентилируемого фасада в здании вестибюля и продолжают установку стеклянного фальш-фасада.

«Работы идут на грани здания, выходящей к перекрестку проспекта маршала Жукова и улицы маршала Казакова», — говорится в записи канала «Подземник».

В среднем станционном тоннеле (центральном зале) завершена облицовка стен мрамором, смонтирован потолочный зонт и декоративные арки по краям пассажирских проемов, выполнен монтаж карнизных и арочных светильников.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге начали проектировать участок коричневой ветки до метро «Суворовская». Также среди проектов: выход с «Театральной» и продолжение зеленой ветки метро.

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