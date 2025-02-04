В Петербурге начали проектировать участок коричневой ветки до метро «Суворовская»

«Метропроект» займется разработкой проектной и рабочей документации для Красносельско-Калининской линии в сторону станции «Суворовская» от «Каретной» (Обводный канал) до «Суворовской-1» на Кирочной улице. Также среди проектов: выход с «Театральной» и продолжение зеленой ветки метро.
Предыдущий участок Красносельско-Калининской линии уже на стадии строительства, а самый первый («Казаковская» — «Путиловская») планируют открыть в 2025 году.
«Суворовская-1» станет пересадочной станции с коричневой ветки на Адмиралтейско-Охтинскую, которую начнут строить не ранее 2030 года.
Кроме того, «Метропроект» спроектирует выходы для «Театральной». Эта станция уже готова, однако место для выхода из нее так и не сделали. Также ООО «МетроПроект» займется разработкой рабочей документации по продолжению Невско-Василеостровской (третьей, «зеленой») линии на северо-западе Петербурга.
«Основная проблема отрасли в Петербурге уже долгое время заключается в отсутствии необходимых проектов. И сейчас очень важно загрузить ими коллектив метростроителей на несколько лет вперед. Именно поэтому АО «Метрострой Северной Столицы» для нужд города учредил ООО «МетроПроект», — рассказал генеральный директор «МССС» Дмитрий Васильев для «Ведомостей».
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