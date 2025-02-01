Станции метро «Броневая» и «Боровая» могут открыться в Петербурге без выхода на поверхность

Такие выводы делает «Фонтанка» ссылаясь на схему, которая была подготовлена осенью 2024 года к заседанию Координационного совета по развитию транспортной системы города и области. Согласно ней, на участке коричневой линии от станции «Путиловская» до «Каретной» откроют «Заставскую» и саму «Каретную».

Также о таких планах заявил вице-губернатор Николай Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург»: «Даже до «Каретной» посмотрим, какие-то станции будут готовы, но с целью ускорения проходки мы на транзит [их оставим]. Вестибюли будут догонять, это позволит нам больший охват сделать горожан и улучшить доступность».

На другом участке коричневой ветки в таком же формате могут открыть «Брестскую» с «Петергофским шоссе». Их полноценное открытие планируется в 2033 и 2035 годах.

К 2030 году в Петербурге откроют 11 новых станций метро, сообщил вице-губернатор Николай Линченко. Такие заявления традиционно вызывают большой интерес — город давно нуждается в расширении подземки. Однако обещание вызывало у некоторых специалистов настороженность. И дело не только в том, что часть станций могут не построить к намеченному сроку. Что беспокоит экспертов? Сколько станций реально открыть через пять лет? Объясняем в фичере Собака.ru.