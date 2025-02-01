Проект трамвайной линии Рыбацкое — Колпино должны подготовить до февраля 2026 года

Срок в один год заложен в задании, которое комитет по градостроительству и архитектуре выдал дирекции транспортного строительства. Протяженность первого участка составит 1,62 км, второго — 6,9 км. Обе дороги будут иметь 4-6 полос и тротуары вдоль проезжей части. Трамвайная линия пройдет вдоль Петрозаводского шоссе.

Новая линия должна связать метро «Рыбацкое», Усть-Славянку, Металлострой, Усть-Ижору, Понтонный с городом Колпино. Ветка будет пропускать 470 пар вагонов и 25 тыс. человек в сутки при расчетной интенсивности 16 пар в час.

Ранее мы писали о том, что станцию Колпино собираются реконструировать под тактовое движение поездов. Также предполагается, что будут строить два новых пути.