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Проект трамвайной линии Рыбацкое — Колпино должны подготовить до февраля 2026 года

В документации также будет предусмотрено расширение Советского проспекта (от перспективной Южной широтной магистрали до Шлиссельбургского шоссе) и Петрозаводского шоссе (от Шлиссельбургского шоссе до планируемой транспортной развязки на пересечении с Вознесенским шоссе).

Semiglass / Shutterstock.com

Срок в один год заложен в задании, которое комитет по градостроительству и архитектуре выдал дирекции транспортного строительства. Протяженность первого участка составит 1,62 км, второго — 6,9 км. Обе дороги будут иметь 4-6 полос и тротуары вдоль проезжей части. Трамвайная линия пройдет вдоль Петрозаводского шоссе.

Новая линия должна связать  метро «Рыбацкое», Усть-Славянку, Металлострой, Усть-Ижору, Понтонный с городом Колпино. Ветка будет пропускать 470 пар вагонов и 25 тыс. человек в сутки при расчетной интенсивности 16 пар в час.

Ранее мы писали о том, что станцию Колпино собираются реконструировать под тактовое движение поездов. Также предполагается, что будут строить два новых пути.

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