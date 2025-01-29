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Транспорт

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Станцию Колпино собираются реконструировать под тактовое движение поездов

Компания РЖД приступила к разработке проекта реконструкции. Также предполагается, что будут строить два новых пути.

Shutterstock.com

Разрабатывать документацию будет «Ленгипротранс». Завершить эти работы должны до 27 января 2027 года. В проекте необходимо предусмотреть реконструкцию станции Колпино со строительством третьего и четвертого главных путей.

Напомним, реконструировать станции Колпино собирались еще с 2018 года в рамках сотрудничества Смольного и РЖД по развитию Московского направления. Тогда говорили, что это направление исчерпало всю пропускную способность для электричек из-за движения «Сапсанов». По этой причине невозможно и на сей день назначать дополнительные поезда в часы пик и организовать тактовое движение.

Теперь о запуске тактового движения электропоездов до Колпино упоминают в связке с проектом Высокоскоростной магистрали Москва-Петербург (ВСМ). Масштабный проект позволит убрать «Сапсаны» с Московского железнодорожного направления.

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