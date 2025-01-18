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В Пулково построят ж/д павильон, куда будут приезжать электрички

РЖД начали разрабатывать проект планировки для поездов до аэропорта. Остановка должна появиться прямо у терминала.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Судя по рендеру, павильон расположится на пустующей сейчас территории, окруженной подъездными дорогами к аэропорту, напротив парковки перед терминалами.  Речь идет о ветке Лигово — Пулково — Шоссейная со станцией Пулково.

«Такие объекты сейчас находятся в разработке, как железнодорожная линия «Лигово — Пулково — Шоссейная» со станцией «Пулково», транспортно-пересадочный узел «Южный» в Обухово, железнодорожное депо в районе станции «Парнас», – рассказала глава КГА Юлия Киселева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной строительству в Петербурге.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге готовятся к открытию первой станции метро в Красносельском районе. Петербургские метростроители завершают строительство станций «Юго-Западная» (проектное название — «Казаковская») и «Путиловская».

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