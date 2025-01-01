В Петербурге готовятся к открытию первой станции метро в Красносельском районе

О планах по открытию станций «Юго-Западная» (проектное название — «Казаковская») и «Путиловская» на новой, Красносельско-Калининской линии, рассказал Александр Беглов. «Завершаем первый пусковой участок новой Красносельско-Калининской линии. Планируем открыть его в 2025 году. И уже прокладываем следующий, от »Путиловской« до Обводного канала», — заявил ТАСС губернатор города.

Вход в метро «Юго-Западная» появится на перекрёстке улиц Маршала Казакова и Маршала Жукова. Благодаря первой в Красносельском районе станции метро, местные жители смогут доехать до «Путиловской» и перейти на станцию «Кировский завод», что на Кировско-Выборгской (красной) линии подземки.

Ранее мы писали о том, что «Путиловскую» и «Юго-Западную» («Казаковскую») пообещали открыть в срок. Обе станции Красносельско-Калининской (коричневой) ветки должны запустить в 2025 году. Строительство идет по графику, а степень завершения работ оценивают как высокую.