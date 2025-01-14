Петербург не досчитается почти 1000 таксистов

По новому закону о такси, вступившего в действие с 1 сентября 2024 года, водители такси были обязаны подать сведения о договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Те перевозчики, которые получили разрешение на работу такси до вступления изменений в силу, должны были до 31 октября подать сведения о внесении изменений в реестр с указанием информации о заключенном договоре страхования. Если это требование не соблюдалось, то разрешение на работу таких водителей приостанавливали.

«Несмотря на проведенную разъяснительную работу с перевозчиками, более 900 из них сведения о заключенных договорах так и не предоставили в установленном порядке для их последующего внесения в реестр. В связи с чем с 14 января их разрешения приостановлены», — сообщили в комитете.