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Транспорт

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В кассовом зале будущей станции метро «Путиловская» установили строительные леса

Это необходимо для поддержания опалубки верхнего перекрытия. Станция «Путиловская» откроется на улице Васи Алексеева между проспектом Стачек и улицей Маршала Говорова и будет пересадочной на станцию красной линии «Кировский завод».

«В кассовом зале вестибюля установлены строительные леса для поддержания опалубки верхнего перекрытия. Продолжается армирование балок и плиты будущего железобетонного перекрытия центральной части вестибюля», — сказано в сообщении  telegram-канал «Подземник».

Также продолжаются отделочные работы на станции «Юго-Западная». В среднем станционном тоннеле (центральном зале) завершена облицовка стен мрамором, смонтирован потолочный зонт и декоративные арки по краям пассажирских проемов. Продолжается монтаж карнизных и арочных светильников. В боковых станционных тоннелях  продолжается монтаж потолочного зонта, светящихся арок и отделка путевой стены.

Напомним, «Юго-Западная» (она же «Казаковская») строится с 2015 года наряду с «Путиловской» («Кировский завод-2»), которая также войдёт в Красносельско-Калининскую линию.

В конце 2024 губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что участок от «Юго-Западной» до «Путиловской» в сутки будет способен пропустить 221 тысяч человек. Строительство обеих станций, по словам главы города, сейчас ведется на этапе отделочных работ.

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