Между Мурино и Буграми проложат новую дорогу

«Принято решение о подготовке документации по планировке территории с целью размещения автомобильной дороги регионального значения «Мурино – Бугры», — сказано в сообщении пресс-службы Комитета градостроительной политики Ленинградской области.

По плану протяжённость дороги составит 2,2 километра. Она будет считаться магистральной улицей районного значения. В какой срок будет построена дорога не уточняется.

Ранее мы писали о том, что Петербург получит более 6 млрд рублей на ремонт дорог. Эту сумму выделят городу на ближайшие три года.