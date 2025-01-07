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Транспорт

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Между Мурино и Буграми проложат новую дорогу

Она свяжет два пригорода Петербурга. Протяженность составит 2,2 километра.

фото: пресс-служба Комитета градостроительной политики Ленинградской области

«Принято решение о подготовке документации по планировке территории с целью размещения автомобильной дороги регионального значения «Мурино – Бугры», — сказано в сообщении пресс-службы Комитета градостроительной политики Ленинградской области.

По плану протяжённость дороги составит 2,2 километра. Она будет считаться магистральной улицей районного значения. В какой срок будет построена дорога не уточняется.

Ранее мы писали о том, что Петербург получит более 6 млрд рублей на ремонт дорог. Эту сумму выделят городу на ближайшие три года.

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