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Петербург получит более 6 млрд рублей на ремонт дорог

Эту сумму выделят городу на ближайшие три года. Субсидия предоставляется в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и регионального проекта Региональная и местная дорожная сеть.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Соглашение предусматривает предоставление в 2025-2027 годах бюджету Петербурга субсидии из федерального бюджета на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, включающих искусственные дорожные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В 2025 году город получит на обновление и приведение в нормативное состояние дорог до 2,38 млрд рублей. В 2026 году размер субсидии сократится до 1,69 млрд рублей. А в 2027-м снова увеличится — до 2,18 млрд рублей.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге запустили строительство транспортной развязки на М-11 «Нева» с привязкой к Пулково. Открыть движение по новому маршруту планируют в конце 2026 года. Протяженность соединительной дороги, а также всех съездов составит 5,5 км.

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