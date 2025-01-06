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В Петербурге готовятся закрыть на полную реконструкцию уже третью станцию метро

В этот раз капитальный ремонта планируют провести на «Обухово». Подготовить документацию по проведению работ должны до 31 июля 2026 года.

SevenMaps/shutterstock

Станцию метро «Обухово» готовят к капитальному ремонту вместе с «Площадью Восстания» и «Парком Победы», тендеры объявлены в конце декабря. Стартовая стоимость — 45,1 млн рублей. Судя по техзаданию, ремонт пройдет с полным закрытием вестибюля.

«Капитальный ремонт вестибюля, наклонного хода станции «Обухово», восстановление эксплуатационных характеристик строительных конструкций наклонного хода. Капитальный ремонт помещений эскалаторного, кассового, машинного залов, натяжной камеры и камеры станционного затвора», — приводит текст техзадания «Деловой Петербург».

В документах отмечается, в частности, что все изменения архитектурных решений станции «Обухово» должны быть согласованы силами подрядчика с разработчиком архитектурного облика станции — проектным институтом (ЛМГТ), в рамках «соблюдения интеллектуальных прав третьих лиц на первоначальный архитектурный облик станции».

Ранее мы писали о том, что метрополитен объявил конкурс на ремонт станции метро на «синей» ветке. Согласно конкурсной документации, закончить работы надо к 16 августа 2027 года.

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