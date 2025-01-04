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Стало известно, как будет выглядеть обновленная станция метро «Парк Победы»

Основной фасад оформят витражами из алюминиевых рам с зеркальным остеклением. Между входами установят мозаичное панно размером почти 45 кв.м с изображением Георгия Победоносца.

Sergey Andreevich / Shutterstock.com

Вместо маленького серого павильона появится белое двухэтажное здание высотой от 8 до 10 с половиной метров с куполом. Вход планируется сделать со стороны Бассейной улицы, выход обратят на Московский проспект. Об этом пишет «Фонтанка».

Второе мозаичное панно площадью 32,41 кв. м должно быть установлено под водоотводящими зонтами над верхней площадкой эскалаторов. Предполагается, что главным сюжетом мозаики должны стать Нарвские ворота, откуда отправлялись на фронт воины Красной Армии и ополченцы.Архитектурное решение разработала мастерская Сахновского.

Для отделки фасадов и интерьеров используют светло-серый Мансуровский гранит, мраморную плитку с рельефной поверхностью и финишную штукатурку. Купол украсят встроенные прожекторы, создающие эффект отраженного света.

Напомним, что метрополитен объявил конкурс на ремонт станции метро на «синей» ветке. Согласно конкурсной документации, закончить работы надо к 16 августа 2027 года.

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