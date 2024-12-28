В Петербурге запустили строительство транспортной развязки на М-11 «Нева» с привязкой к Пулково

«Реализация этого проекта позволит создать альтернативный маршрут движения к воздушной гавани с использованием скоростной трассы. Протяженность соединительной дороги, а также всех съездов на пересечении М-11 "Нева" и Пулковского шоссе составит 5,5 км», — сообщили в Кабмине слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Он оценивал, что строительство обойдется в 9 млрд рублей. Над проектом работал проектно-изыскательский институт «Гео-Проект».

Из-за того, что строительные работы начали сегодня, проезд по Пулковскому шоссе ограничат на два года: с сегодняшнего дня ограничения вводят по Пулковскому шоссе у дороги в аэропорт, а с 29 декабря — проезд по дороге в аэропорт у Пулковского шоссе. Оба действуют до 18 декабря 2026 года.