«Путиловскую» и «Юго-Западную» («Казаковскую») пообещали открыть в срок

«Мы работаем над этим. Сами станции в высокой стадии готовности. На них идут отделочные работы и монтаж оборудования. Пересадочный узел на Кировско-Выборгскую линию строится по графику. Недавно контролировал», — заверил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала 78.

Сроки открытия первых станций коричневой (кольцевой) ветки уже переносили. До этого «Казаковскую» и «Путиловскую» планировали открыть в 2024 году вслед за «Горным институтом».

Напомним, 27 декабря открылась станция метро «Горный институт» и заработала для пассажиров. Это первая станция, запущенная за последние пять лет в Петербурге. Но без проблем, как всегда, не обошлось: спустя 10 минут после открытия перестали работать эскалаторы на подъем и на спуск.