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Станцию «Площадь Восстания» готовят к капитальному ремонту

Метрополитен начали поиск подрядчика, который разработает проектную документацию для комплексного проведения работ. Речь идет про вестибюль, который выходит к Московскому вокзалу.

Denis.Vostrikov / Shutterstock.com

Стартовая стоимость аукциона составляет 87,2 млн рублей. За эти деньги подрядчику предстоит привести в порядок не только сам вестибюль с гранитными плитами, но и машинный зал с натяжной камерой и камерой станционного затвора. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Также в ходе капремонта необходимо заменить дренажную систему, провести гидроизоляцию эскалаторного тоннеля, «восстановить эксплуатационные характеристики строительных конструкций наклонного хода» и заменить «морально и физически устаревшие эскалаторы 3х3». Согласно условиям контракта, подготовить документацию нужно не позднее 25 января 2027 года.

Ранее мы писали о том, что станцию метро «Парк Победы» в Петербурге закроют на реставрацию. Метрополитен объявил конкурс на ремонт станции метро на «синей» ветке. Согласно конкурсной документации, закончить работы надо к 16 августа 2027 года.

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