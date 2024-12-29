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Станцию метро «Парк Победы» в Петербурге закроют на реставрацию

Метрополитен объявил конкурс на ремонт станции метро на «синей» ветке. Согласно конкурсной документации, закончить работы надо к 16 августа 2027 года.

Sergey Andreevich / Shutterstock.com

Проектом реконструкции предусматривается полный демонтаж наземного этажа, демонтаж внутренних стен и перегородок подвального этажа, частичный демонтаж монолитной части наклонного хода жестко связанной с конструкциями вестибюля. Вместе с реконструкцией вестибюля необходимо заменить эскалаторы. Судя по календарному плану, «Парк Победы» должны закрыть как минимум летом 2025 года. Освоение стройплощадки намечено на середину июня, а демонтаж вестибюля — на август.

«Согласно объемно-планировочным решениям над сохраняемыми конструкциями подвального этажа предусматривается надстройка двух новых этажей с целью размещения всех необходимых служебных, технических и пассажирских помещений в соответствии с действующими нормами и правилами», — сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные техзадания.

Напомним, что в пятницу в Петербурге впервые за пять лет открыли новую станцию метро. На Васильевском острове заработал «Горный институт». Также губернатор города Александр Беглов пообещал, что «Путиловскую» и «Юго-Западную» откроют в следующем году. 

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