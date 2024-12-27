Станция метро «Горный институт» открылась и заработала для пассажиров

Это первая станция, запущенная за последние пять лет в Петербурге. Но без проблем, как всегда, не обошлось: спустя 10 минут после открытия перестали работать эскалаторы на подъем и на спуск.
В Петербурге заработала станция метро «Горный институт» на оранжевой, Лахтинско-Правобережной, четвертой линии. Вход на станцию находится на Большом проспекте Васильевского острова (в районе 24-й и 25-й линий).
Станцию «Горный институт» строили с 2014 года. Сроки запуска переносили несколько раз. В будущем должны открыть «Театральную» (она уже готова, но у станции пока нет отдельного выхода на поверхность), «Гавань» и «Морской фасад».
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