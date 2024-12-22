Сапсаны перестанут курсировать между Петербургом и Москвой в 2028 году

Сапсаны могут запустить на направлениях Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода, и других. «Скорее всего, он [высокоскоростной поезд] заменит "Сапсан" на данном маршруте. При этом поезда "Сапсан" могут быть использованы на направлениях Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода, и других», — заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью ТАСС.

Чиновник отметил, что подвижной состав «Сапсанов» технически рассчитан на срок службы поезда до 30 лет. Их до 2022 года поставляла немецкая корпорация Siemens, а теперь их заменит «более современный, скоростной» поезд российской разработки.

Ранее мы писали о том, что Минтранс изменил сроки строительства ВСМ Москва-Петербург. Начало работ по строительству основного участка передвинули на первое полугодие 2025 года, когда подготовят проектную документацию. После этого проект будет «выходить на физическое строительство».