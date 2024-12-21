Продолжение «красной» ветки метро в Петербурге могут разделить на две части

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно нему, протяженность участка составит 3,45 километра. Его пропускная способность — 40 пар поездов в час. «Трасса» проляжет по проспекту Ветеранов от улицы Танкиста Хрустицкого до Авангардной и попадет на улицы Солдата Корзуна, Козлова и Маршала Жукова.

При этом «Фонтанка» отмечает, что в схемах Смольного много лет есть два варианта продолжения красной линии метро. Один — на запад, в сторону станции «Проспект Маршала Жукова» в районе Авангардной улицы через станцию «Александрино». Второй — на юг, в Пулково, именно он сейчас в приоритете в связи с планами города строить линию к «Экспофоруму» и «Технологической долине».

До конца года начнут работу сразу четыре станции метрополитена, правда речь идет о московской подземке. Петербургу о таких темпах остается лишь мечтать. Основная причина этого — дефицит средств. Эта проблема не уникальна, с нехваткой денег на строительство метро сталкиваются многие мегаполисы мира. Какие-то из них ищут дополнительные ресурсы, выпуская облигации, какие-то строя частные ветки метро, а в Токио недавно анонсирован выпуск акций метрополитена, которые можно будет купить на бирже! В своем материале Собака.ru рассказывает о пяти способах привлечь частные инвестиции в строительство подземки, а также о том, актуальны ли они для Петербурга?