Назвали дату запуска оплаты «лицом» в петербургском метро

«Сначала мы на себе потренируемся, потому что нельзя дать пассажирам сырой продукт. Думаю, что в начале следующего года, когда пройдут праздники, сможем начать открытое тестирование», — рассказал вице-президента банка ВТБ Вадим Изотов для «Фонтанки».

Турникеты для распознавания биометрии уже установили на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». Работать система будет следующим образом: лицо пассажира сканируют и сопоставляют с биометрическими данными, которые он ранее предоставил для Единой биометрической системы. Деньги за поездку спишут с платежного средства, которое привязано к ID.

Напомним, в сентябре 2024 года выбрали первые две станции метро для тестов оплаты проезда по биометрии. Проверят систему «оплаты лицом» будут на «Гостином дворе» и «Площади Восстания».

Оплату биометрией в петербургском метро запустят в октябре 2024 года. Если эксперимент будет удачным, то начиная с 2025 года устройства для такой оплаты разместят на всех станциях городской подземки. Позже Смольный хочет распространить проект и на наземный транспорт.

Кроме того, в сентябре «Пассажиравтотранс» должен в пилотном режиме апробировать технологию Open Loop. Эта технология предполагает списание средств за проезд по геолокации, так называемая «оплата карманом».

Ранее мы рассказывали о том, когда запустят оплату проезда через мобильное приложение «Подорожник».