Назвали дату запуска оплаты проезда через мобильное приложение «Подорожник»

В ноябре 2022 года ГКУ «Организатор перевозок» провело конкурс на усовершенствование системы электронного контроля оплаты проезда в транспорте (СЭКОП). В рамках контракта должны появиться виртуальные проездные билеты. Подрядчиком выбрали ПАО «Ростелеком».

В контракте прописано, что необходимо разработать мобильное приложение, с помощью которого можно создать виртуальный «Подорожник», купить проездной и оплатить проезд с помощью мобильного телефона. В будущем предусмотрят подключение остальных типов проездных билетов, включая льготные, пишет «Деловой Петербург».

В пресс-службе «Ростелекома», отметили, что разработку мобильного приложения и специализированного ПО завершили в 2023 году. В течение нескольких месяцев данная технология проходила закрытое тестирование на транспортных средствах «Пассажиравтотранса».

«Программное обеспечение работает посредством протоколов, поддержка которых должна быть обеспечена со стороны оборудования контроля оплаты проезда, установленного на транспортных средствах организаций-перевозчиков и турникетах метрополитена. В настоящее время на оборудовании различных вендоров поддержаны протоколы и обеспечена возможность приема в оплату виртуальных проездных билетов. СПб ГКУ "Организатор перевозок" проводится перекрестное тестирование и подконтрольная опытная эксплуатация технологии в рамках фокус–группы», — рассказали в «Ростелекоме».

В пресс-службе «Организатора перевозок» заверили, что запуск опытной модели мобильного приложения пассажирами и оплаты проезда в общественном транспорте планируют запустить до конца текущего года.

Ранее стало известно, что у «Подорожника» появится собственное приложение с функцией виртуального проездного билета. С помощью этой системы можно будет оплачивать проезд с мобильных устройств. Программу планируют создать в 2023 году. В мае 2023 года пополнение «Подорожника» стало доступно онлайн. Это можно сделать через Личный кабинет пассажира общественного транспорта. Там же видна история поездок, которые совершались после регистрации. Личный кабинет можно создать через сайт «Подорожника» или сайт «Организатора перевозок».