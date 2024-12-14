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Транспорт

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Стал известен график работы станции метро «Горный институт»

Таблица с расписанием появилась на входе в вестибюль. Судя по этой информации, вестибюль в южной части Васильевского острова будет открываться утром в 05:43. А закрываться на ночь — в полночь.

Первые поезда в направлении станции «Улица Дыбенко» будут прибывать на станцию в 5:53. Последние — в 0:15. Дата запуска новой станции метро «Горный институт» намечена на среду, 25 декабря. В ходе очередной прямой линии губернатор города Александр заверил, что первый поезд привезёт пассажиров на станцию до конца 2024 года.

«Горный институт» станет одной из самых глубоких станций петербургского метрополитена — строительство ведётся на глубине 70 метров под землей. Подземный вестибюль станции оборудован двумя выходами. Один расположен со стороны Большого проспекта Васильевского острова, а второй — со стороны Косой линии.

Вчера мы писали о том, что сейчас на станции испытывают эскалаторы и лифтовое оборудование, а также ведут пусконаладочные работы инженерных систем.

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