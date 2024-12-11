На станции «Горный институт» готовятся к открытию и проводят комплексные испытания

«Сейчас ведем на станции пусконаладочные работы инженерных систем, испытания эскалаторов и лифтового оборудования и готовимся к комплексным испытаниям», — сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, контролирующий строительство и развитие транспортной инфраструктуры.

Также параллельно идет обкатка нового участка Лахтинско-Правобережной линии и тестирование систем связи и централизованного управления. Отделочные работы полностью завершены, в центральном зале установили четыре декоративных панно. Суммарно уложили и смонтировали 15 тысяч квадратных метров натурального камня. В отделке использовали гранит и мрамор.

Готовы к работе все внутренние помещения станции, разместили инженерные системы, смонтировали архитектурное освещение и навигацию для пассажиров, благоустроили прилегающую территорию.

Напомним, станцию метро «Горный институт» могут открыть 25 декабря (но это не точно). По словам осведомленных источников, «стоит такая задача», «ходят такие слухи», «не позднее», однако ключевых документов пока нет. Некоторые из собеседников, отмечают, что ситуация схожа с реконструкцией «Чернышевской»: станция готова, нужно устранить мелкие замечания, но для запуска не хватает заключения о соответствии и разрешения на ввод.