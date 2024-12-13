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Трамвайную линию «Славянка» пообещали открыть до конца 2025 года

Но только участок от Купчино до Шушар. Пути до Славянки планируют завершить в 2026 году.

Semiglass / Shutterstock.com

О сроках открытия заявил губернатор Александр Беглов в ходе прямой линии с петербуржцами. Он отметил, что открыть движение по участку от Купчино до Шушар планируют в конце 2025 года, а до Славянки — в 2026 году.

«В будущем линию планируется продлить до нового кампуса СПбГУ в Пушкинском районе и аэропорта Пулково», — отметил губернатор Беглов.

В конце октября стало известно, что в Петербурге завершили первый этап возведения путепровода для трамвайной линии «Славянка». Строители закончили первый этап создания конструкции через Московское шоссе. Край конструкции достиг границы Кольцевой автодороги.

Ранее мы писали о том, что для Петербурга и Ленинградской области планируется разработать концепцию движения трамваев по железнодорожным путям — тем самым, по которым обычно двигаются электрички и поезда дальнего следования. Как заявляют городские власти, это может помочь решить транспортные проблемы городских окраин и близлежащих пригородов. Примеры таких проектов есть в некоторых европейских городах, там их называют «трамтрейн». Как это вообще работает и можно ли воплотить такую идею в Петербурге? На эти и другие вопросы Собака.ru отвечает Георгий Фролов, руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения». 

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