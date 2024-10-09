В Петербурге предлагается пустить трамваи по железнодорожным рельсам. Стоп! Что-о!? Такое вообще возможно?

Что случилось?

Петербургские трамваи могут поехать по железнодорожным путям, с таким заявлением еще в начале сентября 2024 года выступил губернатор Александр Беглов. Это заявление он сделал во время выступления на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

«Это бы нам дало возможность решить ряд других вопросов, — цитировало градоначальника издание "Фонтанка". — Я думаю, что в ближайшее время такая задача будет решена, и тогда добавятся дополнительные возможности использовать уже не только электрички, но и трамваи на тех участках — "малое метро", где это будет необходимо».

Чуть больше чем через месяц, стало известно, что компания «ПК Транспортные системы» намерена разработать концепцию движения трамваев по железнодорожным рельсам Петербургской агломерации. Об этом написало со ссылкой на городской Комитет по транспорту издание «Деловой Петербург». При этом не уточняется — о каких линиях может идти речь.