Петербуржцам показали, как будет выглядеть станция метро «Броневая»

Станция «Броневая» станет следующей за станцией «Путиловская» по направлению в центр города. Её будут строить через шахту № 846. Вестибюль будет представлять из себя отдельно стоящее, трехэтажное здание, имеющее круглую форму. Кадры публикует tg-канал «Подземник».

«6 картинка: так, по предварительной информации, будет выглядеть центральный зал станции», — говорится в сообщении канала.

Ранее мы писали о том, что Петербург получил право проводить госэкспертизу при строительстве метро. Это должно ускорить процесс проверки проектной документации и, следовательно, появление новых станций в городе.