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Петербург получил право проводить госэкспертизу при строительстве метро

Президент России Владимир Путин подписал закон № 404-ФЗ «О внесении изменения в статью 42 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». Это должно ускорить процесс проверки проектной документации и, следовательно, появление новых станций в городе.

Mikhail Leontyev / Shutterstock.com

«Представляется целесообразным реализовать в отношении <...> Петербурга предусмотренную Градостроительным кодексом РФ возможность передачи части полномочий РФ по проведению государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в отношении <...> уникальных объектов, объектов метрополитена, культурного наследия федерального значения и других, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществить на территории Петербурга», — говорилось в пояснительной записке к проекту данного закона.

Помимо метро речь идет о строительстве объектов воздушного транспорта, автодорог федерального значения и реконструкции особо значимых объектов культурного наследия. Исключением являются проекты, информация о которых составляет гостайну, в том числе объекты обороны.

Ранее мы писали о том, что метро «Горный институт» могут так и не открыть до конца года. Появился документ с техническим графиком работ на станции, из которого следует, что запуск планируется 31 января 2025 года.

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