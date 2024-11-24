Петербург получил право проводить госэкспертизу при строительстве метро

«Представляется целесообразным реализовать в отношении <...> Петербурга предусмотренную Градостроительным кодексом РФ возможность передачи части полномочий РФ по проведению государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в отношении <...> уникальных объектов, объектов метрополитена, культурного наследия федерального значения и других, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществить на территории Петербурга», — говорилось в пояснительной записке к проекту данного закона.

Помимо метро речь идет о строительстве объектов воздушного транспорта, автодорог федерального значения и реконструкции особо значимых объектов культурного наследия. Исключением являются проекты, информация о которых составляет гостайну, в том числе объекты обороны.

Ранее мы писали о том, что метро «Горный институт» могут так и не открыть до конца года. Появился документ с техническим графиком работ на станции, из которого следует, что запуск планируется 31 января 2025 года.