Метро «Горный институт» могут так и не открыть до конца года

Как пишет автор тг-канала «СПб Строительный» со ссылкой на документ с техническим графиком работ. Так, на 22 ноября запланировано «Начало работы штаба на станции "Горный институт"», в субботу назначена «проверка габаритным поездом», 25 ноября хотят провести «подачу напряжения» и «пропуск пробного вагона». С 10 по 31 декабря будут производить обкатку путей.

«Таким образом, по мнению "Строительного", наиболее вероятная дата открытия станции метро "Горный институт" — 31 января», — пишет автор тг-канала.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по строительству, работы на новом участке метро «Спасская» — «Горный институт» — а также обкатка и испытания — должны завершить к концу 2024 года.

«Работы на новом участке Лахтинско-Правобережной линии осуществляются в соответствии с утверждёнными на данный момент сроками и регламентами. Озвученный ранее период их окончания остается неизменным», — сообщили в комстрое.

В ведомстве особенно подчеркнули, что строительная готовность объекта и его техническая готовность к запуску — это не одно и то же: «Обкатка, испытания оборудования, инженерных систем и систем безопасности — стандартный процесс, необходимый для запуска новой станции метрополитена, — завершатся к моменту окончания комплекса работ на "Горном институте", запланированному на конец 2024 года».

Ранее назвали дату первой обкатки станции метро «Горный институт». Первый поезд планируют запустить 25 ноября. Важно отметить, что это будут первые обкатки, а не первые проезды для пассажиров.