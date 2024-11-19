В Петербурге запускают тесты оплаты проезда по биометрии в метро

Как рассказал заместитель начальник «Петербургского метрополитена» Вадим Арсеньев, испытания запустят до конца ноября, но проверять работоспособность технологии будет фокус-группа из 50 человек — в их число войдут сотрудники подземки и банка ВТБ (с ним подписали соответствующее соглашение на ПМЭФ-2024), пишет «Фонтанка».

До конца недели систему подключат, а испытания стартуют либо на ближайших выходных, либо с начала следующей недели. Данные пользователь будет предоставлять через портал Госуслуг, после этого их передадут на хранение в общероссийской Единой биометрической системе, оператором которой выступает Центр биометрических технологий.

Напомним, в сентябре 2024 года выбрали первые две станции метро для тестов оплаты проезда по биометрии. Проверят систему «оплаты лицом» будут на «Гостином дворе» и «Площади Восстания».

Оплату биометрией в петербургском метро запустят в октябре 2024 года. Если эксперимент будет удачным, то начиная с 2025 года устройства для такой оплаты разместят на всех станциях городской подземки. Позже Смольный хочет распространить проект и на наземный транспорт.

Кроме того, в сентябре «Пассажиравтотранс» должен в пилотном режиме апробировать технологию Open Loop. Эта технология предполагает списание средств за проезд по геолокации, так называемая «оплата карманом».

Ранее мы рассказывали о том, когда запустят оплату проезда через мобильное приложение «Подорожник».