В Петербурге может появиться «наземное метро» к 2030 году. Это реально? И стоит ли перенимать опыт МЦД?

Что за проект?

В Смольном обсуждают проект городской электрички, по сути «наземного метро». Первостепенно речь идет о двух полукольцах: Ораниенбаум — Белоостров и Гатчина-Варшавская — Токсово. Их должны запустить к 2030 году. На этом «рельсовом каркасе» должны появиться транспортно-пересадочные узлы: «Северное Мурино», «Бугры» или «Парнас» на Севере, «Колпино» и «Новогорелово» на юге, «Фонтаны» в Петергофе. Кроме того, этот же проект предполагает запуск пригородных поездов через Пулково. Строить город планирует совместно с РЖД.

«Амбициозность и масштабность “диаметров” — главная слабая сторона. Строительство дополнительных путей на внутригородском полукольце, новых железнодорожных обходов города, тоннель под аэропортом — очень капиталоемкие проекты, которые требуют, во-первых, колоссальных денег, а во-вторых, значительных сроков на реализацию. В таких условиях их строительство может откладываться бесконечно либо, что не лучше, — они могут быть внедрены срочно, но с массой упрощений, которые сделают их использование невостребованным, а значит, и сотни миллиардов будут потрачены зря», — объясняет руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения» и автор телеграм-канала «Петербуржец без границ» Георгий Фролов.

В проекте есть еще один важный нюанс — вынос грузовых перевозок из города. Для этого нужно возвести Юго-Западный и Северо-Восточный обходы, ключевые решения для которых достаточно затратные и оцениваются в 186,4 млрд рублей.