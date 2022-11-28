Правда, что в Петербурге скоро будет наземное метро, как в Москве? Отвечают эксперты

По мнению Анны Лапушкиной, при наличии стратегических планов кампания будет более масштабной: «Если рассматривать этот информационный повод, как один из первых шагов к интеграции железных дорог в городской транспорт, он приобретает еще большее значение. В таком случае важно рассказать о всем проекте в целом. Тактовое движение — это серьезное достижение компании РЖД и региональных властей. В будущем тему будут развивать с применением разных форматов: это работа со СМИ и экспертами, социальная реклама. Уверена, у коллег есть план информационного сопровождения проекта».

Зависимость между долгосрочными планами и масштабом освещения изменений видит и аналитик движения «Транспорт и горожане» Владислав Булгаков: «Пока что ввод такта — это лишь маленькое начало. Говорить о развитии наземного метро можно только при наличии идей по дальнейшему увеличению интенсивности движения транспорта и проработке тарифной интеграции».

Даже если планы еще уточняют, есть потребность и в более локальной PR-кампании, чтобы привлечь жителей участков, прилегающих к Витебскому направлению. Пригородные поезда финансируются за счет выручки с билетов и субсидий. При росте расходов на работу транспорта, которого потребует ввод тактового расписания, нужен и рост доходов за счет пассажиров или бюджета. Поэтому город максимально заинтересован в привлечении пользователей на запускаемые поезда. По мнению Анны Лапушкиной, добиться такого результата можно, используя масштабное информирование на станциях и в прилегающих к ним районах.