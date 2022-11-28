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Урбанистика

Правда, что в Петербурге скоро будет наземное метро, как в Москве? Отвечают эксперты

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С декабря на Витебском направлении железной дороги в пиковые часы организуют тактовый график движения электропоездов — транспорт будет ходить каждые 10 минут утром и вечером. В столице с похожих решений начинался проект Московские центральные диаметры. Почему это нововведение не только улучшит доступность Пушкина, Павловска, Шушар, Славянки, но и станет большим шагом к наземному метро — специально для «Собака.ru» объясняют транспортные эксперты. 

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Далеко не все воспринимают электрички в Петербурге и области как неотъемлемую и надежную часть городской транспортной системы — и это неудивительно. Интервалы движения поездов нестабильны., а потому расписание нужно помнить наизусть. Опоздание даже на минуту может привести к нескольким часам ожидания. Тактовый график в пиковые часы разорвет этот порочный круг — интервалы сократят до 10 минут, количество поездов увеличат, а время прибытия будет легко запомнить. «Пассажир в часы-пик уже может не подстраиваться под конкретный электропоезд. Время на отправления электричек из Павловска будет иметь округленные до десятка значения (7:00, 7:10, 7:20 и так далее), что удобно для людей, совершающих поездку утром в Петербург», — отмечает начальник научно-образовательного центра «Независимые комплексные транспортные исследования» РУТ (МИИТ) Алексей Колин.

Edward Nemtcov / Shutterstock

С подобных шагов начинали интеграцию пригородных поездов в систему городского транспорта, например МЦД–1 («Одинцово – Лобня») и МЦД-2 («Нахабино – Подольск») в Москве: график в утренние и вечерние часы делали все более интенсивным, дневной перерыв сокращали. Сейчас диаметры соединяют разрозненные направления железных дорог с проездами через всю Москву, превращая их в полноценные линии, по которым без пересадок можно проехать сквозь столицу и добраться до ближайших городов Подмосковья. Пригородные поезда по ним следуют с интервалами в 4-6 минут в часы-пик, а пересадка на метро бесплатна.

Пиар-кампания по запуску МЦД изначально строилась с акцентом: каждое новшество на железной дороге — это путь к наземному метро. И в этом смысле скромность анонсов комитета по транспорту настораживает. Действительно ли Смольный ставит перед собой масштабную цель интеграции электричек или это лишь случайность?

aappp / Shutterstock

По мнению Анны Лапушкиной, при наличии стратегических планов кампания будет более масштабной: «Если рассматривать этот информационный повод, как один из первых шагов к интеграции железных дорог в городской транспорт, он приобретает еще большее значение. В таком случае важно рассказать о всем проекте в целом. Тактовое движение — это серьезное достижение компании РЖД и региональных властей. В будущем тему будут развивать с применением разных форматов: это работа со СМИ и экспертами, социальная реклама. Уверена, у коллег есть план информационного сопровождения проекта».

Зависимость между долгосрочными планами и масштабом освещения изменений видит и аналитик движения «Транспорт и горожане» Владислав Булгаков: «Пока что ввод такта — это лишь маленькое начало. Говорить о развитии наземного метро можно только при наличии идей по дальнейшему увеличению интенсивности движения транспорта и проработке тарифной интеграции».

Даже если планы еще уточняют, есть потребность и в более локальной PR-кампании, чтобы привлечь жителей участков, прилегающих к Витебскому направлению. Пригородные поезда финансируются за счет выручки с билетов и субсидий. При росте расходов на работу транспорта, которого потребует ввод тактового расписания, нужен и рост доходов за счет пассажиров или бюджета. Поэтому город максимально заинтересован в привлечении пользователей на запускаемые поезда. По мнению Анны Лапушкиной, добиться такого результата можно, используя масштабное информирование на станциях и в прилегающих к ним районах. 

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Тактовое движение в пиковые часы — только начало большого пути. Вводимый график сохраняет для горожан неприятные сюрпризы: сохранение дневных перерывов в движении, интервалы до 40 минут во внепиковые часы или отправление поездов из Павловска с разных платформ, а городские проездные на электричках так и не действуют.

Но уже сейчас на Витебском направлении можно улучшить сервис. По мнению Алексея Колина, во внепиковые часы это реально сделать без значительных инфраструктурных затрат и помех для грузового движения: «Такт в 20 или 30 минут из Петербурга до Павловска во внепиковый период возможен как и дальнейшее сокращение интервалов, но это потребует строительства дополнительных главных путей».

Бесплатная пересадка на электрички с метро и обратно способна увеличить спрос на поездки на электричках и сократить загрузку автомагистралей — так считают все опрошенные транспортные эксперты. «Возможность проезда в границах Петербурга на пригородных поездах по городскому проездному колоссально повысит привлекательность электропоездов. Это потребует совместных усилий городских властей и перевозчика (СЗППК). С одной стороны, для компании-перевозчика есть риск, что с вводом тарифной интеграции она потеряет доходы. С другой — такое решение увеличит количество пользователей электропоездами, в том числе в результате отказа от поездок на личных автомобилях», — заключает Алексей Колин.

Георгий Фролов

Потенциальный спрос и возможности развития пригородных поездов существуют и на других пригородных направлениях. Алексей Колин отмечает, что «хоть с завтрашнего дня» можно запустить аналогичное тактовое движение в направлении Ораниенбаума с Балтийского вокзала. Сервис улучшит доступность юго-запада Петербурга, развивающихся кварталов вблизи Сергиево и Стрельны и Петергофа. А еще можно наладить и более интенсивное сообщение с Красным Селом.

С вводом тактового графика в пиковые часы называть Витебское направление железной дороги шестой линией петербургского метрополитена еще рано. Но хочется верить, что именно интеграцию такого уровня планирует комитет по транспорту, и шагом к ней становится декабрьское нововведение. Горожане несомненно оценят ввод тактового движения: Пушкин, Павловск, Шушары и Славянка — районы города, неизбалованные транспортной доступностью. 

Что касается дальнейших планов, идеально пример МЦД спроецировать на Петербург невозможно: существующие радиальные направления реально связать в «диаметры» только через железнодорожный обход центра, проходящий через Финляндский железнодорожный мост, который загружен грузовыми поездами и не имеет альтернатив. Тем не менее превращать в наземное метро радиальные направления — Витебское (Пушкин, Павловск), Балтийское (Петергоф, Ораниенбаум), Ладожское (Всеволожск), Приозерское — можно уже сейчас. Необходимо сократить интервалы движения по маршрутам на протяжении всего дня, ввести бесплатную пересадку с электрички на метро и обратно, построить новые станции в востребованных местах, в том числе для создания удобных пересадок на метро. В будущем это будет актуально и при формировании перспективных диаметров, лучшим из решений для которых может стать прохождение прямо под центром Петербурга (с помощью строительства тоннеля). Однако сложность и долгосрочность этих решений не является поводом откладывать другие мероприятия на радиальных линиях уже сейчас. 

Текст: Георгий Фролов.

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