Правда, что в Петербурге скоро будет наземное метро, как в Москве? Отвечают эксперты

С декабря на Витебском направлении железной дороги в пиковые часы организуют тактовый график движения электропоездов — транспорт будет ходить каждые 10 минут утром и вечером. В столице с похожих решений начинался проект Московские центральные диаметры. Почему это нововведение не только улучшит доступность Пушкина, Павловска, Шушар, Славянки, но и станет большим шагом к наземному метро — специально для «Собака.ru» объясняют транспортные эксперты.
Далеко не все воспринимают электрички в Петербурге и области как неотъемлемую и надежную часть городской транспортной системы — и это неудивительно. Интервалы движения поездов нестабильны., а потому расписание нужно помнить наизусть. Опоздание даже на минуту может привести к нескольким часам ожидания. Тактовый график в пиковые часы разорвет этот порочный круг — интервалы сократят до 10 минут, количество поездов увеличат, а время прибытия будет легко запомнить. «Пассажир в часы-пик уже может не подстраиваться под конкретный электропоезд. Время на отправления электричек из Павловска будет иметь округленные до десятка значения (7:00, 7:10, 7:20 и так далее), что удобно для людей, совершающих поездку утром в Петербург», — отмечает начальник научно-образовательного центра «Независимые комплексные транспортные исследования» РУТ (МИИТ) Алексей Колин.
С подобных шагов начинали интеграцию пригородных поездов в систему городского транспорта, например МЦД–1 («Одинцово – Лобня») и МЦД-2 («Нахабино – Подольск») в Москве: график в утренние и вечерние часы делали все более интенсивным, дневной перерыв сокращали. Сейчас диаметры соединяют разрозненные направления железных дорог с проездами через всю Москву, превращая их в полноценные линии, по которым без пересадок можно проехать сквозь столицу и добраться до ближайших городов Подмосковья. Пригородные поезда по ним следуют с интервалами в 4-6 минут в часы-пик, а пересадка на метро бесплатна.
Пиар-кампания по запуску МЦД изначально строилась с акцентом: каждое новшество на железной дороге — это путь к наземному метро. И в этом смысле скромность анонсов комитета по транспорту настораживает. Действительно ли Смольный ставит перед собой масштабную цель интеграции электричек или это лишь случайность?
По мнению Анны Лапушкиной, при наличии стратегических планов кампания будет более масштабной: «Если рассматривать этот информационный повод, как один из первых шагов к интеграции железных дорог в городской транспорт, он приобретает еще большее значение. В таком случае важно рассказать о всем проекте в целом. Тактовое движение — это серьезное достижение компании РЖД и региональных властей. В будущем тему будут развивать с применением разных форматов: это работа со СМИ и экспертами, социальная реклама. Уверена, у коллег есть план информационного сопровождения проекта».
Зависимость между долгосрочными планами и масштабом освещения изменений видит и аналитик движения «Транспорт и горожане» Владислав Булгаков: «Пока что ввод такта — это лишь маленькое начало. Говорить о развитии наземного метро можно только при наличии идей по дальнейшему увеличению интенсивности движения транспорта и проработке тарифной интеграции».
Даже если планы еще уточняют, есть потребность и в более локальной PR-кампании, чтобы привлечь жителей участков, прилегающих к Витебскому направлению. Пригородные поезда финансируются за счет выручки с билетов и субсидий. При росте расходов на работу транспорта, которого потребует ввод тактового расписания, нужен и рост доходов за счет пассажиров или бюджета. Поэтому город максимально заинтересован в привлечении пользователей на запускаемые поезда. По мнению Анны Лапушкиной, добиться такого результата можно, используя масштабное информирование на станциях и в прилегающих к ним районах.
Тактовое движение в пиковые часы — только начало большого пути. Вводимый график сохраняет для горожан неприятные сюрпризы: сохранение дневных перерывов в движении, интервалы до 40 минут во внепиковые часы или отправление поездов из Павловска с разных платформ, а городские проездные на электричках так и не действуют.
Но уже сейчас на Витебском направлении можно улучшить сервис. По мнению Алексея Колина, во внепиковые часы это реально сделать без значительных инфраструктурных затрат и помех для грузового движения: «Такт в 20 или 30 минут из Петербурга до Павловска во внепиковый период возможен как и дальнейшее сокращение интервалов, но это потребует строительства дополнительных главных путей».
Бесплатная пересадка на электрички с метро и обратно способна увеличить спрос на поездки на электричках и сократить загрузку автомагистралей — так считают все опрошенные транспортные эксперты. «Возможность проезда в границах Петербурга на пригородных поездах по городскому проездному колоссально повысит привлекательность электропоездов. Это потребует совместных усилий городских властей и перевозчика (СЗППК). С одной стороны, для компании-перевозчика есть риск, что с вводом тарифной интеграции она потеряет доходы. С другой — такое решение увеличит количество пользователей электропоездами, в том числе в результате отказа от поездок на личных автомобилях», — заключает Алексей Колин.
Потенциальный спрос и возможности развития пригородных поездов существуют и на других пригородных направлениях. Алексей Колин отмечает, что «хоть с завтрашнего дня» можно запустить аналогичное тактовое движение в направлении Ораниенбаума с Балтийского вокзала. Сервис улучшит доступность юго-запада Петербурга, развивающихся кварталов вблизи Сергиево и Стрельны и Петергофа. А еще можно наладить и более интенсивное сообщение с Красным Селом.
С вводом тактового графика в пиковые часы называть Витебское направление железной дороги шестой линией петербургского метрополитена еще рано. Но хочется верить, что именно интеграцию такого уровня планирует комитет по транспорту, и шагом к ней становится декабрьское нововведение. Горожане несомненно оценят ввод тактового движения: Пушкин, Павловск, Шушары и Славянка — районы города, неизбалованные транспортной доступностью.
Что касается дальнейших планов, идеально пример МЦД спроецировать на Петербург невозможно: существующие радиальные направления реально связать в «диаметры» только через железнодорожный обход центра, проходящий через Финляндский железнодорожный мост, который загружен грузовыми поездами и не имеет альтернатив. Тем не менее превращать в наземное метро радиальные направления — Витебское (Пушкин, Павловск), Балтийское (Петергоф, Ораниенбаум), Ладожское (Всеволожск), Приозерское — можно уже сейчас. Необходимо сократить интервалы движения по маршрутам на протяжении всего дня, ввести бесплатную пересадку с электрички на метро и обратно, построить новые станции в востребованных местах, в том числе для создания удобных пересадок на метро. В будущем это будет актуально и при формировании перспективных диаметров, лучшим из решений для которых может стать прохождение прямо под центром Петербурга (с помощью строительства тоннеля). Однако сложность и долгосрочность этих решений не является поводом откладывать другие мероприятия на радиальных линиях уже сейчас.
Текст: Георгий Фролов.
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