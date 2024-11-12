Петербургские власти выделят 30 млрд рублей «Аэропорту Пулково» на строительство ВСМ

«Результатом предоставления бюджетных инвестиций является приобретение в собственность Санкт-Петербурга акций акционерного общества «Аэропорт «Пулково», а также исполнение акционерным обществом «Аэропорт «Пулково» обязательств в соответствии с акционерным соглашением путем внесения вклада в уставной капитал акционерного общества «УК ВСМ Две Столицы», — говорится в проекте постановления, о котором пишет «Деловой Петербург».

Таким образом, аэропорт станет акционером управляющей компании концессионного ООО «ВСМ Две столицы» и получит городской бюджет на проект скоростной железной дороги.

Ранее мы писали о том, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги понадобятся на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.