Проезд по Галерной улице в центре Петербурга будет недоступен три года

ГАТИ сообщает о том, что проезд у дома №5 лит. А ограничат по 29 сентября 2027 года. «Инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ», — говорится в сообщении государственной административно-технической инспекции.

Петербургским автомобилистам рекомендуют планировать маршруты заранее, учитывая новые ограничения, и обращать внимание на информационные щиты, на которых размещены схемы объезда и направления движения.

Сегодня мы писали о том, что в Петербурге могут вырасти цены проезда по платным дорогам. Согласно законопроекту, максимальная плата для двухосных машин с высотой над передней осью не более 1,3 метра составит 21 рубль за километр.