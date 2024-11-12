18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Проезд по Галерной улице в центре Петербурга будет недоступен три года

Ограничения вступят в силу с 14 ноября. Длительные неудобства необходимы в связи с производством работ по размещению временного ограждения. Их цель не уточняется.

ricok/shutterstock

ГАТИ сообщает о том, что проезд у дома №5 лит. А ограничат по 29 сентября 2027 года. «Инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ», — говорится в сообщении государственной административно-технической инспекции.

Петербургским автомобилистам рекомендуют планировать маршруты заранее, учитывая новые ограничения, и обращать внимание на информационные щиты, на которых размещены схемы объезда и направления движения.

Сегодня мы писали о том, что в Петербурге могут вырасти цены проезда по платным дорогам. Согласно законопроекту, максимальная плата для двухосных машин с высотой над передней осью не более 1,3 метра составит 21 рубль за километр.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: