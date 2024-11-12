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Транспорт

В Петербурге могут вырасти цены проезда по платным дорогам

Согласно законопроекту, максимальная плата для двухосных машин с высотой над передней осью не более 1,3 метра составит 21 рубль за километр.

Kekyalyaynen / Shutterstock.com

Водителям двухосных транспортных средств с высотой передней оси больше 1,3 метра придётся заплатить 38 руб./км. Для трехосных транспортных средств наибольшим значением станет 59 руб./км, а для четырехосных и более — 96 руб./км.

Также в Петербурге установят штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам. «Законопроектом предлагается установить штраф за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам и платным участкам автодорог в размере 3 тыс. рублей для физических лиц и в размере 30 тыс. рублей — для юридических лиц», — написал депутат Алексей Цивилёв в своем telegram-канале.

Напомним, что в сентябре впервые с 2020 года изменилась цена проезда по ЗСД при оплате наличными и банковскими картами. Изменение базового тарифа было кратно 50 рублям. Подорожал проезд и при оплате с помощью транспондера.

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