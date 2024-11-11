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Транспорт

Петербургским властям предложили установить паркинги для самокатов в центре города

Это позволит обойти установленные ограничения. Одна из кикшеринговых компаний готова профинансировать создание порядка 100 специальных транспортных хабов. 

«Речь идет о создании парковок для СИМ со специальной разметкой и знаком, которые сервис предлагает расположить вблизи метрополитена и остановочных пунктов, где электросамокаты наиболее востребованы. При этом парковать самокаты за их пределами у пользователей не получится», — приводит текст пресс-релиза «Юрента» «Деловой Петербург».

Пользоваться парковками смогут не только арендаторы самокатов, но и владельцы собственных СИМ. В компании отмечают, что подобная практика уже действует в Москве.

Ранее мы писали о том, что езду на электросамокатах по тротуарам могут запретить. Правда, только к 2031 году, когда построят больше полос для движения этого транспорта и велодорожек.

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