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Транспорт

Езду на электросамокатах по тротуарам могут запретить

Правда, только к 2031 году, когда построят больше полос для движения этого транспорта и велодорожек.

bellena / Shutterstock.com

Как пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания Минтранса с ведомствами по обсуждению нового регулирования электросамокатов, за следующие семь лет Минстрой и муниципальные власти должны организовать вне пешеходных дорожек инфраструктуру для передвижения на СИМ (средства индивидуальной мобильности). Предложения планируют представить к апрелю 2025 года.

«Мы договорились отложить срок вступления в силу запрета на движение СИМ по тротуарам до 2031 года. Это должно стимулировать муниципалитеты обеспечить планомерное развитие специальной велоинфраструктуры для освобождения тротуаров от СИМ. После введения запрета пользователи самокатов смогут передвигаться по велодорожкам, а при отсутствии — по проезжей части», — сообщил «Известиям» собеседник.

Сейчас приоритетное пространство для движения СИМ — это велосипедные и велопешеходные дорожки и полосы.

Также на совещании решили, что необходимо поднять минимальный возраст для использования электросамокатов с 14 до 16 лет.

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