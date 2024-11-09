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Транспорт

Петербург и Ленобласть свяжут аналогом МЦД

К 2030 году Смольный планирует запуск диаметральных железнодорожных маршрутов, образующих единый рельсовый каркас для город вместе с метрополитеном.

Valery Nutovtsev / Shutterstock.com

Речь идет о железнодорожных полукольцах Д1 Ломоносов – Белоостров и Д2, Гатчина – аэропорт Пулково – Токсово, которые будут включать в себя участки существующих тактовых маршрутов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Он также добавил, что создание единого рельсового каркаса Санкт-Петербурга – один из основных городских проектов, реализуемых совместно с РЖД. Еще одной совместной инициативой является строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт‑Петербург – Москва.

Для Петербурга и Ленинградской области планируется разработать концепцию движения трамваев по железнодорожным путям — тем самым, по которым обычно двигаются электрички и поезда дальнего следования. Как заявляют городские власти, это может помочь решить транспортные проблемы городских окраин и близлежащих пригородов. Примеры таких проектов есть в некоторых европейских городах, там их называют «трамтрейн». Как это вообще работает и можно ли воплотить такую идею в Петербурге? На эти и другие вопросы Собака.ru отвечает Георгий Фролов, руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения». 

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