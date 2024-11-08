18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

До конца этого года в Петербурге начнется строительство второй очереди ШМСД

Заключить концессионное соглашение на строительство II-IV этапов платной автомагистрали власти Петербурга рассчитывают на предстоящей Транспортной неделе в Москве, которая пройдёт с 16 по 21 ноября.

FOTOGRIN/shutterstock

«Работаем над проектом Широтной магистрали скоростного движения. Жители ждут новый разводной мост через Неву, это вторая очередь проекта. Мы должны до конца года выйти из экспертизы и приступить к строительству этого моста и ко второй очереди Широтной магистрали», — цитирует Александра Беглова ТАСС.

Градоначальник также напомнил, что рабочее движение по Витебской развязке, построенной в рамках первого этапа ШМСД, планируют запустить в декабре 2024 года. Как пояснил Беглов, Широтная магистраль позволит перераспределить транспортные потоки агломерации. По его словам, она в перспективе станет частью обновленного логистического коридора в Карелию, Мурманск, Архангельск.

Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) — платная автодорога от ЗСД в районе Благодатной улицы на юг до КАД в районе Кудрово. Трасса объединит Кировский, Фрунзенский, Московский, Красногвардейский и Невский районы Петербурга. Собака.ru обсудила с экспертами, поможет ли магистраль улучшить транспортную ситуацию в городе.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: