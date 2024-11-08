До конца этого года в Петербурге начнется строительство второй очереди ШМСД

«Работаем над проектом Широтной магистрали скоростного движения. Жители ждут новый разводной мост через Неву, это вторая очередь проекта. Мы должны до конца года выйти из экспертизы и приступить к строительству этого моста и ко второй очереди Широтной магистрали», — цитирует Александра Беглова ТАСС.

Градоначальник также напомнил, что рабочее движение по Витебской развязке, построенной в рамках первого этапа ШМСД, планируют запустить в декабре 2024 года. Как пояснил Беглов, Широтная магистраль позволит перераспределить транспортные потоки агломерации. По его словам, она в перспективе станет частью обновленного логистического коридора в Карелию, Мурманск, Архангельск.

Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) — платная автодорога от ЗСД в районе Благодатной улицы на юг до КАД в районе Кудрово. Трасса объединит Кировский, Фрунзенский, Московский, Красногвардейский и Невский районы Петербурга. Собака.ru обсудила с экспертами, поможет ли магистраль улучшить транспортную ситуацию в городе.