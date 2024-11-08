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Транспорт

Стало известно почему у станции «Горный институт» нет подземного перехода

Проектировщики объяснили отсутствие перехода особенностью местных коммуникаций. 

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

«Инженерные сети, которые нельзя зачастую перенести. Допустим, мы сейчас столкнулись с этим вопросом на Васильевском острове при строительстве станции «Горный институт», — объяснил он в ходе конференции по транспортно-пересадочным узлам. — И за собой повлекло еще какие-то решения, которые не позволили в результате реализовать задачу, связанную с созданием подземных переходов», — рассказал «Фонтанке» заместитель генерального директора «Ленметрогипротранса» Сергей Ветлугин.

К вестибюлю сделали два спуска (два павильона) на углу Большого проспекта и Косой линии. Речь идет о двух входных павильонах, они стоят на одной стороне проспекта и соединены переходом на этой же стороне проспекта. Вестибюль метро подземный, вход в него — через пешеходную подземную галерею.

Ранее мы рассказывали о том, что «Горьковскую» закроют на вход на два дня. Вестибюль будет работать только на выход 9 и 10 ноября.

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