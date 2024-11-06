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Транспорт

«Горьковскую» закроют на вход на два дня

Станция метро будет недоступна для входящих пассажиров 9 и 10 ноября из-за ремонта эскалатора. Вестибюль будет работать только на выход.

VladyslaV Travel photo / Shutterstock.com

«Начиная с 11 ноября, вестибюль будет работать в прежнем режиме, введенном с 21 октября текущего года на период ремонтных работ. Просим заранее планировать свой маршрут», — сказано в сообщении ГКУ «Организатор перевозок».

Напомним, что с 21 октября по рабочим дням с 08:10 до 09:50 вход в вестибюль будет закрыт на вход, а с 17:00 до 19:00 по будням вход будет ограничен. При этом, при необходимости возможна корректировка интервала времени ограничения работы вестибюля станции на вход с учётом фактического пассажиропотока.

Ранее мы рассказывали о том, что строящуюся станцию «Юго-западная» накрыли стеклянным куполом. По проекту, эта часть должна накрыть атриум, расположенный в здании на пересечении улиц Маршала Казакова и Маршала Жукова. 

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