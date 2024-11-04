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Транспорт

Строящуюся станцию «Юго-западная» накрыли стеклянным куполом

Конструкцию установили на вестибюле будущей станции метро. По проекту, эта часть должна накрыть атриум, расположенный в здании на пересечении улиц Маршала Казакова и Маршала Жукова. 

На изображениях в социальных сетях видно, как стеклянную крышу опускают с помощью крана на железобетонное основание. Работы ведутся над перекрытием пятого этажа, где будет находиться инженерный центр метрополитена. Монтаж купола над вестибюлем станции начался несколько дней назад. 1 ноября рабочие заканчивали собирать каркас.

Согласно актуальным планам, станция будет состоять из трёх залов, боковые тоннели с центральным соединят 12 пассажирских проёмов. В интерьере всего комплекса станции используют светло-серый, серый и красный гранит и белый полированный мрамор. Над эскалаторами появится витраж в похожих цветах: бордово-красном, сине-сером и серо-голубом.

Ранее мы писали о том, что до конца года на «Театральной» уберут строительный мусор. Уборку на будущей станции метро планируют провести до 30 декабря.

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