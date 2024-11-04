В Петербурге из-за гололеда приостановили прокат электросамокатов

«По прогнозу синоптиков минус в городе будет и завтра, сохраняется неблагоприятная дорожная обстановка. Призываем всех участников движения быть осторожными и соблюдать скоростной режим», — говорится в сообщении Центра управления парковками.

В мобильных приложениях популярных сервисов возможность арендовать самокат отключена. «Сейчас покататься не получится, но совсем скоро мы вернемся», — сказано сообщении при попытке найти самокат.

На прошлой неделе мы писали о том, что езду на электросамокатах по тротуарам могут запретить. Правда, только к 2031 году, когда построят больше полос для движения этого транспорта и велодорожек.