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Транспорт

В Петербурге из-за гололеда приостановили прокат электросамокатов

При этом официально сезон для этого вида транспорта еще не завершили. Сейчас недоступны все сервисы.

Oleg Elkov/shutterstock

«По прогнозу синоптиков минус в городе будет и завтра, сохраняется неблагоприятная дорожная обстановка. Призываем всех участников движения быть осторожными и соблюдать скоростной режим», — говорится в сообщении Центра управления парковками.

В мобильных приложениях популярных сервисов возможность арендовать самокат отключена. «Сейчас покататься не получится, но совсем скоро мы вернемся», — сказано сообщении при попытке найти самокат.

На прошлой неделе мы писали о том, что езду на электросамокатах по тротуарам могут запретить. Правда, только к 2031 году, когда построят больше полос для движения этого транспорта и велодорожек.

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