До конца года на «Театральной» уберут строительный мусор

Исполнителю предстоит провести сухую и влажную уборку гранитных полов и стен, почистить люстры, стёкла, витрины, двери. Подрядчику нужно обладать поломоечными и подметательными машинами, пылеводопылесосами. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Госзакупок.

Стоимость контракта составила 2 млн рублей. При этом подрядчик должен защитить работников от несчастных случаев, например, падения с высоты.«Театральную» планируют запустить в 2024-м, однако для пассажиров она откроется только после создания вестибюля, предположительно — до конца 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, когда в Петербурге пассажирам станет доступна станция метро «Горный институт». По словам строителей, это должно случиться до конца этого года.