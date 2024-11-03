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Транспорт

До конца года на «Театральной» уберут строительный мусор

Уборку на будущей станции метро планируют провести до 30 декабря. Подрядчика ищут для комплексной уборки пассажирских зон. 

Serega_tm/shutterstock

Исполнителю предстоит провести сухую и влажную уборку гранитных полов и стен, почистить люстры, стёкла, витрины, двери. Подрядчику нужно обладать поломоечными и подметательными машинами, пылеводопылесосами. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Госзакупок.

Стоимость контракта составила 2 млн рублей. При этом подрядчик должен защитить работников от несчастных случаев, например, падения с высоты.«Театральную» планируют запустить в 2024-м, однако для пассажиров она откроется только после создания вестибюля, предположительно — до конца 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, когда в Петербурге пассажирам станет доступна станция метро «Горный институт». По словам строителей, это должно случиться до конца этого года.

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