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Транспорт

Строители метро объяснили, когда откроют станцию «Горный институт»

Новый вестибюль должен будет заработать после завершения строительно-монтажных работ, в том числе эвакуационного выхода. Его строительству уделяется особое внимание в технической части.

«По требованиям нормативно-технической документации для эвакуации пассажиров на станции «Театральная» предусматривается безопасная зона и эвакуационный выход на поверхность через ствол шахты. Устройство эвакуационного выхода завершится к моменту окончания строительно-монтажных работ на станции «Горный институт» и её открытию, запланированному на конец 2024 года», — цитирует «Деловой Петербург» пресс-службу «Метростроя Северной Столицы».

Автор канала «СПб Строительный» предполагал, что открытие станции упирается в отсутствие эвакуационного хода на перегонах между «Спасской» «Горным институтом». МССС, как утверждается, должны передать первую за 5 лет новую станцию до 15 декабря. Однако ввести её в эксплуатацию и открыть для пассажиров смогут только после экспертизы, которая займет «1-2 недели», отмечает автор канала. Таким образом, с учетом новогодних каникул вестибюль могут открыть только в середине января 2025 года.

Сегодня на станции установили турникеты. Всего их будет 12: семь для входа пассажиров и пять для выхода. 

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