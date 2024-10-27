В Петербурге завершили первый этап возведения путепровода для трамвайной линии «Славянка»

Строители закончили первый этап создания конструкции через Московское шоссе. Край конструкции достиг границы Кольцевой автодороги.
«Специалисты готовятся преодолеть расстояние над Кольцевой. За один час металлоконструкции будут надвигаться на расстояние около двух метров. Плановое расстояние прохождения за сутки составляет 12 метров», — рассказали в Комитете по инвестициям.
В связи с этим в ночь с 1 на 2 ноября 2024 года будет полностью перекрываться движение по съезду с Московского шоссе по направлению от станции «Звёздная» на внутреннее кольцо КАД. При этом в Смольном отметили, что продолжительность одного перерыва в движении автомобилей на КАД не будет превышать 10 минут.
Вышеуказанный участок кольцевой дороги будут перекрывать ночью 2 ноября в следующие временные интервалы: 00:00-00:10; 00:30-00:40; 01:10-01:20; 01:40-01:50; 02:30-02:40; 03:00-03:10; 03:30-03:40; 04:00-04:10, 04:30-04:40; 05:00-05:10; 05:30-05:40 и 06:00-06:10.
Ранее мы писали о том, что для Петербурга и Ленинградской области планируется разработать концепцию движения трамваев по железнодорожным путям — тем самым, по которым обычно двигаются электрички и поезда дальнего следования. Как заявляют городские власти, это может помочь решить транспортные проблемы городских окраин и близлежащих пригородов. Примеры таких проектов есть в некоторых европейских городах, там их называют «трамтрейн». Как это вообще работает и можно ли воплотить такую идею в Петербурге? На эти и другие вопросы Собака.ru отвечает Георгий Фролов, руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения».
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